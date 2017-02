A descrivere meglio Matheus Jesus centrocampista del Ponte Preta che potrà essere uno dei prossimi acquisti della Fiorentina da parte del direttore generale viola Pantaleo Corvino, è l'esperto di calcio sudamericano Gianfranco Cicchetti a Radio Blu: 'Passare dal Ponte Preta alla Fiorentina è uno step difficoltoso. La squadra brasiliana non è una bottega cara, e una parte del cartellino appartiene ad un fondo privato in buoni rapporti con la Fiorentina. La concorrenza è agguerrita ma non impossibile, sarebbe un ottimo affare bloccarlo ora per farlo arrivare a giugno. Il prezzo comunque si aggira attorno ai due milioni. E’ un talento di grande prospettiva, può tranquillamente sostituire uno tra Badelj e Vecino come caratteristiche'.