Le ultime prestazioni di Cristian Tello avevano sorpreso, considerata la poca continuità di rendimento mostrata dallo spagnolo dal suo arrivo a Firenze. Contro l’Inter Tello ha però effettuato una prova insufficiente, non incidendo ne’ in fase offensiva ne’ in quella difensiva. Probabilmente in maglia viola il giocatore non ha mai trovato la collocazione ideale per rendere al meglio, e che spesso ha mostrato limiti caratteriali e tattici. La Fiorentina sembra in ogni caso avere le idee chiare su di lui, ed è intenzionata a riscattarlo dal Barcellona. Molte delle prospettive di Tello sono aggrappate al futuro allenatore viola, e allo schieramento che quest’ultimo sceglierà di adottare.