Se la proprietà cinese dell’Inter aveva dei dubbi su Stefano Pioli, l’ultimo week end di campionato, con la rovinosa sconfitta del “Franchi”, non ha fatto altro che alimentarli: la formazione nerazzurra è scivolata addirittura a -15 dalla zona Champions, fino a poche settimane fa nel mirino, e rischia forte anche di guardare l’Europa League da casa. Non che la seconda manifestazioni europea per club faccia così tanta gola a Suning e company, ma certo un finale di stagione in linea con il recente trend rischia di sigillare un rapporto ormai incrinato tra le parti.



A Firenze però, a Pioli ci pensano e ci pensavano eccome: era lui il designato a sostituire Sousa a stagione in corso qualora la Fiorentina avesse deciso per l’esonero del portoghese nello scorso autunno. Ed è (o almeno era fino a sabato) lui uno dei candidati forti alla panchina viola, insieme a Eusebio Di Francesco. Il testa a testa fra i due va avanti, con sorpassi legati un po’ all’umore del momento e ai rispettivi risultati di Inter e Sassuolo, ferma restando la difficoltà nel fare programmi su due nomi sotto contratto. Lo sconcertante 5-4 con cui l’Inter si è arresa alla Fiorentina però, rischia di aver turbato anche la dirigenza gigliata; nonostante Pioli a Firenze, da avversario, abbia spesso fatto bene, nella mente resta l’ultima recita come spesso accade.



Se lo sfaldamento della sua squadra (2 punti nelle ultime 5, dopo i 37 nelle prime 16 uscite) sembra testimoniare quasi un abbandono dei calciatori nei confronti del tecnico, l’andamento della partita e le evidenti difficoltà registrate in fase difensiva, potrebbero aver causato a Pioli anche una perdita in ottica futura. L’allenatore emiliano rischia il triplo k.o. in sostanza: già persa la partita sul campo, sulla via della sconfitta (tradotta in esonero a fine stagione) anche l’avventura nerazzurra e a questo punto in rialzo anche le probabilità di disfatta nel casting per la panchina della Fiorentina.