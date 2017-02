La Fiorentina batte due colpi sul mercato, giovani talenti in arrivo in viola per la prossima stagione... e oltre. Pantaleo Corvino torna a fare affari con il Partizan Belgrado, da cui la Fiorentina ha pescato ripetutamente durante la sua gestione passata, da Nastasic a Ljajic passando per l'affare migliore, Stevan Jovetic: secondo Sky Sport, è praticamente fatta per la doppia operazione che porterà in viola Nikola Milenkovic, difensore classe '97, e Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000.



SOFFIATI ALLA JUVE - La Juventus da tempo seguiva da vicino entrambi, su tutti Milenkovic, difensore centrale di grandi prospettive che l'ex compagno Valeri Bojinov aveva confessato essere praticamente in pugno ai bianconeri. La Fiorentina ha chiuso per 5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, arriverà già da giugno. Vlahovic invece arriverà solo a gennaio 2018 perché diventerà maggiorenne in quel mese, costerà 1,5 milioni di euro. Era stato a lungo nei radar di Paratici che ha pensato più volte di bloccarlo. A metà di questa settimana la dirigenza viola sarà a Belgrado per chiudere il doppio affare.