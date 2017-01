Dalla Fiorentina sono sempre arrivate smentite in merito a un’offerta ufficiale pervenuta dal Tianjin Quanjian. Limitandosi a ricordare che Kalinic ha una clausola fissata a 50 milioni. Tutto vero. Ma, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, le sirene cinesi suonano ormai da almeno tre settimane e in via ufficiosa quelle che erano le intenzioni del club allenato da Cannavaro sono via via trapelate. Un mega contrattone al calciatore, che si aggira sui 40 milioni per i prossimi 4 anni, e una super offerta alla Fiorentina. Che inizialmente ruotava intorno ai 45 milioni di euro, salvo abbassarsi, almeno nelle intenzioni, durante le ultime ore. Il caldo consiglio del governo cinese a spendere anche molto, ma con criterio e attenzione verso i propri capitali, avrebbe portato il Tianjin Quanjian a valutare come equa un’operazione a circa 30 milioni di euro. Non spiccioli, ovvio. Ma cifra distante al momento da quanto prospettato in precedenza. Da qui il provvisorio stallo. Anche se le accelerate o i repentini cambi di visione sono sempre in agguato.