Il calciomercato di gennaio entra nel vivo: segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale della Serie A italiana.



9.45 Non c'è solo il Leicester di Ranieri sulle tracce di Acerbi: il difensore del Sassuolo è stato richiesto anche da Marsiglia e Wolfsburg, ma il patron Squinzi non vuole cederlo.



9.32 Il Torino viene dato sulle tracce del difensore croato Josip Elez, attualmente in prestito al Rijeka, ma ancora di proprietà della Lazio. Intanto i granata stanno definendo gli acquisti di altri due giovani stranieri: il centrocampista belga Martin Remacle dello Standard Liegi e l'esterno egiziano Mostafa Fathi dello Zamalek, attraverso una squadra di Serie B (il Cesena?) per superare l'ostacolo extracomunitari.



9.23 Dopo l'arrivo di Cerri, il Pescara bussa alla porta della Juventus per altri giovani: il terzino Mattiello, il Primavera Kastanos e il centrocampista Mandragora. Quest'ultimo è entrato anche nel mirino del Genoa. Che cerca rinforzi in mezzo: sfumato Sanogo, si punta a Nandez o Cataldi e intanto è stato reintegrato in rosa Ntcham. Come portiere il club del presidente Preziosi sceglie tra Rubinho (Como), Mannone (Sunderland) e soprattutto Agazzi (Cesena).



9.18 Sono giorni decisivi per il futuro di Nikola Kalinic. L'attaccante croato della Fiorentina è stato regolarmente convocato da Paulo Sousa per la gara di oggi con il Chievo in Coppa Italia. Al giocatore sono stati prospettati una quarantina di milioni d'ingaggio per i prossimi quattro anni: logico che sia tentato di andare via dall'Italia. Il Tianjin Quanjian ha puntato forte su Kalinic, spinto dal giudizio del tecnico Fabio Cannavaro. Dalla Cina trapela grande ottimismo sulla riuscita dell'affare, da Firenze nessuno commenta. La Fiorentina non vuole concedere sconti sulla clausola di rescissione da 50 milioni di euro.



9.06 Nome nuovo per l'attacco della Sampdoria, che ha presentato un'offerta da 4 milioni di euro per il giovane talento argentino Sebastian Driussi (classe 1996). Il River Plate ha rifiutato, anche perché il giocatore ha una clausola di rescissione da 15 milioni. Intanto Silvestre è sempre più vicino al rinnovo del contratto. Restando in difesa, con Krajnc passato al Frosinone, si fanno i nomi di Oikonomou (Bologna) in alternativa a Heurtaux (Udinese).