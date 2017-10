Effetto Della Valle per la Fiorentina. Diego nelle ultime ore è tornato a Firenze, con conseguente vertice con dirigenti e allenatore. L’aria per il pranzo al 'Franchi' con l’Udinese sembrava quella di qualche tempo fa. Sorrisi e strette di mano. Addirittura un bel premio-riconoscimento e foto ricordo per Narciso Parigi con Giancarlo Antognoni e Gino Salica padroni di casa. E a fare gli onori di casa. Per quanto riguarda il futuro, i Della Valle faranno un punto sulla stagione e quindi sui primi programmi del 2018 - come di consueto - con la fine dell’anno solare. Dunque, da Natale in poi. O giù di lì. Lo scrive l'edizione odierna de La Nazione.