Via Tello e, molto probabilmente, via Bernardeschi. Così la Fiorentina ha la necessità di ricostruire le fasce della squadra di Stefano Pioli, allenatore che da sempre fa molto affidamento al gioco sugli esterni.



​BERNARDESCHI NE VALE DUE - Con la cessione di Bernardeschi la Fiorentina incasserebbe certamente tanti soldi ma si troverebbe anche nella scomoda posizione di dover sostituire un calciatore determinante per il gioco viola. Così Corvino porterà a Pioli ben due esterni per sostituire proprio Bernardeschi e saranno Karamoh, francese classe 1998 del Caen, più un altro esterno, più affermato e sempre dall'estero, che completerà il reparto.



​TELLO RIMPIAZZATO - Ma il restyling delle fasce non finisce qui. La Fiorentina ha rinunciato a riscattare Tello per 5,5 milioni di euro dal Barcellona ed è pronta a portare a Firenze Sam Larsson (che come valore economico è più o meno al livello dello spagnolo). L'olandese classe 1993 dell'Heerenveen è un altro esterno duttile che sa giocare su entrambe le fasce senza problemi e che dunque può rappresentare una carta in più per Pioli.

EYSSERIC IL JOLLY - Il giocatore però più vicino alla Fiorentina è Valentin Eysseric, trequartista del '92 all'occorrenza esterno in forza al Nizza. Corvino dovrebbe riuscire a portarlo in viola per meno di 5 milioni di euro. Con lui darebbe una soluzione in più sulle fasce ma anche un'altra opzione sulla trequarti. La Fiorentina non solo svecchia la rosa ma si rifà anche il look sulle fasce, con la speranza che Corvino possa vincere tutte queste scommesse.