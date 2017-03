Commento duro da parte di Ciccio Graziani, che a Radio Bruno ha parlato così della Fiorentina e di Paulo Sousa: "La Fiorentina è la quinta/sesta forza del campionato, impossibile lottare per la Champions così. Questa è la dimensione della società. Per i Della Valle l’aspetto sportivo viene dopo la salvaguardia del bilancio. Sousa? A me non piace, non vede niente dalla panchina e quindi non cambia mai la gara. Avrei voluto vedere questa squadra gestita da un altro tecnico. E’ un moscio ed il gruppo rispecchia il suo carattere".