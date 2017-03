Non sempre essere un figlio d'arte è sinonimo di qualità e talento. Nel caso di Ianis Hagi, figlio del mitico Gheorghe, ci si augura di rivedere al più presto in lui i colpi del padre. Per ora il 18enne trequartista è in forza alla Fiorentina e, come ammette in un'intervista a Goal, ha imparato a convivere con l'eredità del padre: Sicuramente portare il cognome Hagi sulla maglia dà una certa pressione, ma io sono nato con questa pressione, per cui adesso la cosa non mi crea nessun problema”.



SOGNO IN VIOLA - Come procede la sua carriera in Italia tra i viola? "Ho scelto la Fiorentina perché è un grande club e perché Firenze è una città straordinaria, inoltre ho sempre ammirato quanto questa società abbia sempre lavorato benissimo con i giovani". Per ora, però, per lui non è stato moltissimo lo spazio nella formazione di Paulo Sousa: "Sono molto felice qui e sto lavorando per crescere dal punto di vista fisico. Ogni settimana mi alleno con grande impegno, e avrò sicuramente le mie occasioni. Sono molto fortunato di potermi allenare quotidianamente con tanti grandi campioni qui alla Fiorentina". Il suo sogno in viola è chiaro: "Spero di diventare un giorno il numero 10 della Fiorentina, sapere che questa maglia è stata indossata da tanti straordinari calciatori mi motiva a dare il meglio".



IDOLO A SORPRESA - Se chiedete a Ianis chi è il suo modello, la risposta potrebbe non essere scontata come si pensa: "Mio padre era, ovviamente, un grandissimo campione ed è il mio mentore, ma se devo scegliere un modello, vorrei citare un atleta di un altro sport: Stephen Curry. Mi piace molto perché lui è riuscito a realizzarsi in NBA quando nessuno credeva in lui, ma attraverso il lavoro e la dedizione è riuscito a diventare uno dei più forti giocatori del mondo".