Il giocatore della Fiorentina Vitor Hugo ha rilasciato un'intervista a La Nazione: "Arrivo alla Fiorentina? Volevo venire a giocare in Italia, quando il mio manager è tornato da Firenze ancora prima di dirmi che il trasferimento era cosa mi ha consegnato una sciarpa viola, che conservo a casa mia in Brasile. Rappresenta un sogno diventato realtà. Il calcio italiano è assolutamente diverso da quello brasiliano, mi sono messo a studiare e mi alleno. Otto milioni per il cartellino? Non sento il peso e saprò contraccambiare alla grande con le mie prestazioni la fiducia di chi ha investito questa cifra".