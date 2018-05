Secondo quanto riferisce fiorentinanews.com, nei giorni scorsi sono stati tanti i messaggi inviati su Twitter da tifosi del Betis Siviglia al difensore classe '91 della Fiorentina German Pezzella per invitarlo a tornare in Spagna alla scadenza del prestito ai viola. In realtà, come ricostruisce Tuttosport, il giocatore ha ottime possibilità di diventare un giocatore della Fiorentina a titolo definitivo per i 10 milioni di euro concordati la scorsa estate.