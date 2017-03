Sei mesi, quelli che restano alla fine di campionato più i tre estivi. Corvino ha davanti a sé tutto questo tempo per costruire la Fiorentina del futuro.



​Un nucleo base composto da cinque giocatori, Sportiello, Astori, Chiesa, Bernardeschi e Saponara, più tutta una serie di titolari che invece vanno ricercati sul mercato. Sei innesti (possono essere cinque se verrà considerato Vecino come uno dei giocatori cardine per la prossima stagione) da trovare per dare in mano al prossimo allenatore una squadra che, nelle intenzioni della dirigenza, sia giovane e competitiva, almeno per certi traguardi (tipo qualificazione all'Europa League).