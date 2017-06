Continuano le trattative milanesi per Pantaleo Corvino. Il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina tiene aperti diversi tavoli in uscita e in entrata. E proprio su quest'ultime ci concentriamo dicendo che i viola stanno provando ad accelerare per arrivare al talentuoso giocatore del Nizza Eysseric. Cinque milioni più bonus potrebbe essere l'offerta giusta per chiudere l'affare.



Intanto i dirigenti dell'Heerenveen sono convinti che per Sam Larsson sia giunto il momento giusto "per spiccare il volo" verso altre parti. E la Fiorentina è in pole position per il 24enne svedese.



Infine non giungono buonissime notizie sul fronte Politano perché la distanza tra Fiorentina e Sassuolo è ancora notevole. Sette milioni di euro di offerta contro 15 di richiesta, la trattativa non parte certo sotto ottimi auspici anche se il tempo per arrivare a limare questo gap c'è sicuramente.