Non solo arrivano offerte dalla Cina per l'attaccante della Fiorentina Nikola Kalinic, ma anche dall'Inghilterra Come riferisce Il Corriere dello Sport di oggi, sulle tracce del centravanti croato dei viola ci sarebbe anche il West Ham che sta per cedere Simone Zaza al Valencia.Ecco che quindi il club inglese starebbe per fare un tentativo per il numero 9 gigliato, per il quale servono comunque 50 milioni, cifra non facile da raggiungere; resterebbero comunque da proporre tanti soldi per convincere il giocatore al trasferimento.