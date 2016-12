Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino la Fiorentina per il mercato di gennaio starebbe seguendo la pista che porta al centrocampista del Napoli Omar El Kaddouri, in scadenza di contratto con i partenopei a giugno. Il marocchino classe ’90 non costerebbe tanto e potrebbe rivelarsi il jolly dell’attacco di Sousa dal momento che nasce trequartista, ma in azzurro ha giocato anche come vice Callejon. Sempre per la mediana i viola restano sempre attenti per un vecchio pallino, ovvero l'ex sampdoriano Pedro Obiang, il quale sta trovando poco spazio al West Ham: il prezzo a buon mercato è un motivo in più per mantenere la pista calda.