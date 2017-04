Stagione al momento sottotono e da panchinaro quella da Josip Ilicic in viola, nonostante il suo ingresso in campo contro l'Inter sia stato determinante per la vittoria dei suoi. L’intenzione di Ilicic è di salutare i tifosi fiorentini nel miglior modo possibile e come ci ha ormai abituato nelle ultime stagioni, non è da escludere che possa disputare un finale in stagione in crescendo. E a beneficiarne sarebbero anche le casse della Fiorentina, con Corvino che potrebbe ricavare qualche milione in più dalla sua cessione.