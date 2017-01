Un incontro decisivo per le sorti di Nikola Kalinic. E' quello che andrà in scena oggi tra Corvino e chi sta portando avanti in Italia la trattativa per conto del Tianjin Quanjian, il club cinese allenato da Cannavaro, che vuole fortemente il centravanti viola.



Intanto il croato ancora non è pienamente convinto di andare a giocare in Oriente. Si aspetta più soldi rispetto a quelli prospettatigli, per fare il salto.