Fiorentina-Inter è anche una questione di cuore, perché di fronte ci saranno Stefano Pioli, che nasce interista, e Luciano Spalletti, che non ha mai nascosto le simpatie viola. Per il tecnico gigliato la prima gara del 2018 ha molti significati: non ha mai battuto una grande in stagione, contro Spalletti ha sempre perso, brucia ancora l’esonero della scorsa annata e vuole iniziare bene il girone di ritorno. Fiorentina in serie positiva da 7 gare, un girone dopo è diventata squadra, ma non ha ancora completato il percorso di crescita. Battere l’Inter potrebbe aiutare a fare un salto in avanti, forse decisivo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.