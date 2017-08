Il mercato della Fiorentina non è ancora chiuso, almeno secondo quanto riportato dal The Sun. La società viola avrebbe offerto tre milioni di euro al Celtic per Erik Sviatchenko, ma gli scozzesi avrebbero rifiutato la proposta per il difensore classe 1991. Non è chiaro se la mossa sia avvenuta prima o dopo la chiusura degli affari relativi a German Pezzella e Cristiano Biraghi.