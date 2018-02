Non è una partita come le altre, ma un nuovo capitolo di una rivalità storica. Alle 20.45 Fiorentina-Juventus apre la 24esima giornata di Serie A, un match che recentemente ha regalato più gioie ai bianconeri: nelle ultime 32 sfide di campionato sono solo 3 le vittorie viola (12 pareggi, 17 sconfitte), una sola nelle ultime sei partite.



STATISTICHE - Momenti di forma all'opposto per le due squadre, divise da 28 punti in classifica: la formazione di Allegri ha vinto 9 delle ultime 10 partite in Serie A, subendo un solo gol nelle ultime 15; gli uomini di Pioli hanno vinto invece una volta nelle ultime 5 partite, lo scorso turno contro il Bologna.



A PASSO DI TANGO - Sfida nella sfida tra i bomber delle due squadre, che hanno tradizione contro il rispettivo avversario: Gonzalo Higuain (reduce dalla tripletta al Sassuolo) ha trovato il gol nelle ultime tre trasferte contro la Fiorentina, mentre Giovanni Simeone ha realizzato contro la Juventus la sua prima tripletta in Serie A (con la maglia del Genoa).



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Fiorentina-Juventus.