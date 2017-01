Nikola Kalinic è al bivio. L'attaccante croato della Fiorentina deve decidere se accettare la pioggia di milioni (12 all'anno) per andare a giocare subito in Cina al Tianjin Quanjian allenato da Cannavaro oppure se restare nel calcio che conta: fino a giugno a Firenze, poi nella Premier League inglese. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle mosse del club viola in caso di partenza immediata. In principio furono Zaza e Jovetic, poi Calleri (West Ham) e i sondaggi per Seferovic (Eintracht), che non scalda certo i tifosi e sul quale c'è forte il Benfica. E poi chissà quanti altri mai usciti. Oltre alla voglia di rilanciare Babacar. Invece in caso di permanenza, tutto verrebbe rimandato a fine stagione. Quando è prevista la vera rivoluzione: dal cambio dell'allenatore a un enorme rinnovamento del parco giocatori.