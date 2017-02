Dopo la gara vinta contro l’Udinese a Fiorentina si preparal’importantissima gara di Europa League contro il Borussia Mönchengladbach. Come riportato oggi da La Nazione, la squadra viola oggi sarà già in campo per preparare la sfida di giovedì sera in Germania. Kalinic e Saponara fino a mercoledì dovranno sostenere degli allenamenti utili per ritrovare la miglior condizione fisica. Il centravanti croato vuole riprendersi la scena dal primo minuto, e tutto dipenderà da come procederà il recupero dalla botta al ginocchio che anche ieri lo ha costretto a non far parte dai titolari ed è entrato soltanto a gara in corso.