Quello di Giuseppe Scalera del Bari sembra essere uno dei profili individuati dalla Fiorentina per ricoprire il ruolo di terzino destro. Il suo possibile arrivo però non potrà essere in prestito con il diritto di riscatto perché a giugno andrà in scadenza con la società biancorossa. Nei prossimi giorni il suo agente si vedrà per discutere del rinnovo del contratto con il Bari, e solo dopo questo incontro i viola potrebbero avanzare un'offerta per il giocatore.