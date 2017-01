Benché la trattativa tra Kalinic e il Tienjin Quanjian vada avanti dallo scorso dicembre, la Fiorentina si è fatta trovare impreparata anche stavolta. Ancora non c'è un vero e proprio giocatore che possa prendere il posto del centravanti qualora decidesse una volta per tutte di accettare la corte dei cinesi (cosa sempre più probabile con il passare delle ore).



Però qualcosa emerge circa le prossime mosse della società. La Repubblica, nella sua edizione di Firenze, specifica che il nuovo attaccante verrà solo in prestito per i prossimi sei mesi e non ci sarà reinvestimento dei 40 milioni di euro circa che entreranno nelle casse societarie. Tutto verrebbe rimandato alla prossima estate.