L'attaccante croato Ante Rebic può e vuole restare all’Eintracht Francoforte ma per rendere possibile questo desiderio i tedeschi lo devono riscattare dalla Fiorentina, che resta al momento la proprietaria del cartellino. Secondo Kicker la squadra di Francoforte vorrebbe uno sconto dai viola rispetto ai 4 milioni di euro fissati per riscattare il giocatore. Deciderà poi il direttore dell'area tecnica viola Pantaleo Corvino come comportarsi ma certamente il croato non tornerà alla Fiorentina.