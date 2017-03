Quella dell'esterno della Fiorentina Cristian Tello è stata senza dubbio una domenica particolare. Nella gara contro il Cagliari il giocatore spagnolo ha scatenato i mugugni del pubblico di casa ogni qualvolta toccava il pallone senza concludere poi niente di efficace. Non è certo un qualcosa di inedito l'atteggiamento del "Franchi" nei suoi confronti, ma l'ex canterano del Barcellona ha saputo prendersi la sua rivincita personale servendo un grande assist per il gol vittoria siglato di testa da Nikola Kalinic. E potrebbe nascere proprio da questo cross decisivo il piano della Fiorentina per riscattare il suo cartellino dai blaugrana: secondo quanto ricostruito da calciomercato.com infatti al club gigliato basterebbero circa 5 milioni e mezzo di euro per completare l'operazione, ma allo stesso la dirigenza vuole aspettare la fine della stagione per prendere una decisione in merito. Più convincenti saranno le prove di Tello con la maglia viola da qui al termine del campionato, e più possibilità ci saranno da parte dei viola per muovere i loro passi verso l'acquisizione dell'intero cartellino.



Dal canto suo il Barcellona ha pur sempre diritto al controriscatto fissato a 9 milioni considerando il premio di valorizzazione. Lo stesso procuratore di Tello, Josep Maria Orobitig, pochi mesi fa aveva dichiarato che nel caso in cui il suo assistito avesse disputato una buon annata con la casacca viola, il Barça avrebbe potuto bloccare la clausola e tenerselo, magari per rivenderlo ad una cifra più elevata. In quel preciso momento allo stesso agente questo pareva uno scenario piuttosto improbabile, ma adesso le carte in tavola potrebbero cambiare. Da alcuni giorni in Spagna si susseguono sempre di più le voci che vedrebbero il Milan interessato al giocatore in forza alla Fiorentina. I rossoneri avrebbero infatti effettuato dei sondaggi in casa blaugrana per il veloce centrocampista al fine di capire quanto possa essere percorribile la pista per arrivare a lui come eventuale sostituto di Gerard Deulofeu, se quest'ultimo non venisse riscattato dall'Everton a fine stagione. In ogni caso, sia Milan che altre eventuali pretendenti per Tello come ad esempio l'Olympique Marsiglia che intorno a novembre-dicembre si era mostrata interessata, dovranno attendere le valutazioni finali di Barcellona e Fiorentina prima di mettere sul piatto qualsiasi proposta.