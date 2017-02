Tre giocatori giovani sui quali Paulo Sousa ha lavorato molto, ottenendo indubbiamente frutti: Babacar, Bernardeschi e Chiesa, è questa l'eredità che lascerà il portoghese alla Fiorentina al termine di queste due stagioni passate sulla panchina viola.



Sousa ha cresciuto questi tre ragazzi, li ha affinati tecnicamente e tatticamente ed ha creato un terzetto che può essere indubbiamente la base della Fiorentina del futuro, ma anche del presente. Sì, perché i tre sono già stati molto importanti per la formazione viola, in quanto hanno già segnato 19 dei 41 gol messi a segno fin qui, quindi quasi la metà delle reti gigliate.



​Adesso c'è solo da resistere sul mercato, specie per Bernardeschi, per non disperdere un patrimonio tecnico davvero notevole.