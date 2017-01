Non c'è solo Kalinic nel mirino della Cina. I cinesi, stavolta quelli del Hangzhou, avevano bussato anche alla porta di Josip Ilicic, con un'offerta meno allettante ma comunque importante. Lo sloveno però, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, ha gentilmente declinato l'offerta perché anche lui in Cina non ci vuole andare e preferisce di gran lunga la Fiorentina, dunque voci spente sul nascere con i cinesi che non hanno neanche azzardato un'offerta a Corvino visto il muro di Ilicic.