Con questo messaggio la Curva Fiesole annuncia una protesta che verrà attuata domani durante l'allenamento mattutino della Fiorentina: 'ADESSO BASTA! La Curva Fiesole chiama a raccolta tutti i Fiorentini in occasione dell’allenamento di domani mattina ai campini (ORE 10:45) per far sentire fortemente la propria rabbia nei confronti di una società, un allenatore e dei giocatori che non stanno onorando la Fiorentina e i suoi tifosi. RISPETTO PER FIRENZE! La Curva Fiesole'