Con un solo gol subito – si legge su ViolaNews.com – nelle ultime 3 partite, Pezzella e compagni sono riusciti a sopperire alle carenze del reparto d’attacco, dove l’astinenza di Simeone si fa sentire. Ecco che, grazie alla solidità arretrata, sono bastati 4 gol per ottenere 9 punti e riaprire il discorso europeo. Merito anche di due degli acquisti più cari della scorsa estate: Vitor Hugo (pagato 8 milioni) e Milenkovic (5 milioni) che nelle ultime uscite stanno dimostrando il loro valore, sicuramente già superiore (specie il giovane serbo). Così come va sottolineata la crescita nell’ultimo periodo di Biraghi, per il cui riscatto – obbligatorio – la Fiorentina sborserà al Pescara 2 milioni. Il totale fa 15 milioni a cui sommare i 9,5 necessari per il riscatto – opzionale, ma scontato – di Pezzella. Soldi spesi bene.