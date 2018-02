Il vice-Presidente della Fiorentina Gino Salica, in occasione di una festa con cinque Viola Club, ha confidato ai tifosi che la società non è più in vendita e che il comunicato pubblicato a giugno, dove la Fiorentina veniva apertamente messa sul mercato, era stato fatto solamente in risposta alle parole dell'imprenditore Cavalli.



​OPERAZIONE RILANCIO - La famiglia Della Valle, da due settimane, è tornata a farsi vedere al fianco della squadra. Prima la visita nel ritiro di Bologna, poi l'incontro con Andrea nelle ore precedenti alla sfida contro la Juventus. E, adesso, i marchigiani sarebbero pronti a scendere nuovamente in campo per la 'Viola'.



CLIMA OSTILE - Si aspettano, naturalmente, prese di posizione ufficiali. A Firenze, però, i Della Valle sono ormai al termine della propria esperienza, almeno in termini di rapporto con l'ambiente. Difficile, molto difficile il compito a cui dovranno adempiere: ricucire uno strappo veramente forte.