Giocondo Martorelli, noto procuratore, a Radio Blu ha parlato della possibilità che la Fiorentina non centri la qualificazione all'Europa League per la prossima stagione: 'Senza Europa ci si può stare. Ci sono annate storte in cui non riesci a centrare l’obiettivo che ti eri prefissato, ma conta soltanto capire i progetti della Fiorentina del domani, cosa si vuole fare dopo questa stagione non felice. Il problema non è la non qualificazione in Europa ma la mancanza di chiarezza'.