Il Napoli di Maurizio Sarri torna in campo dopo la vittoria dell'Allianz Stadium e lo fa per una partita decisiva, alle ore 18 presso lo Stadio Franchi di Firenze, contro la Fiorentina di Stefano Pioli: nel match valido per la 35esima giornata di Serie A la squadra partenopea deve trovare assolutamente i tre punti, di modo da non vanificare l'impresa di Torino e insidiare la Juventus fino alla fine, riportandosi a meno uno dai bianconeri dopo la vittoria di questi ultimi a Milano contro l'Inter. Di fronte però i Viola che credono ancora nell'Europa e non possono sbagliare, se vogliono continuare a sperarci fino alla fine: l'Atalanta sesta dista infatti sette punti e Simeone e compagni devono vincere.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La Fiorentina ha portato a casa i tre punti solo in uno degli ultimi 15 confronti con il Napoli in Serie A (7N, 7P): 1-0 esterno nel marzo 2014. L’ultimo successo in campionato dei viola al Franchi contro i partenopei è datato gennaio 2009; da allora quattro pareggi e quattro sconfitte. La squadra di Pioli ha perso le ultime due gare di Serie A, non arriva a tre sconfitte consecutive in campionato da aprile 2015. La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite interne di campionato, anche se nella più recente ha concesso ben quattro reti (contro la Lazio). Il Napoli ha subito due gol nelle ultime 11 trasferte di Serie A, almeno cinque in meno di qualsiasi altra squadra nel massimo campionato da inizio novembre. Cinque delle ultime nove marcature in campionato dei partenopei sono arrivate su sviluppi di calci d’angolo: il Napoli è infatti la squadra che ha segnato di più da corner (13) in Serie A. Il Napoli è sia la squadra che ha tentato più conclusioni in questo campionato (597), sia quella che ne ha concesse meno agli avversari (274). Diego Falcinelli, che ha esordito in Serie A nell’agosto 2015 contro il Napoli, ha segnato una rete in questa stagione contro i partenopei, lo scorso ottobre. Al Franchi ha segnato la sua prima rete in Serie A Dries Mertens, nell’ottobre 2013: cinque reti per il belga contro i viola, tre delle quali negli ultimi tre incroci contro la squadra di Firenze. Gli ultimi quattro assist di José Callejón in campionato sono arrivati tutti da corner con cross.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



FIORENTINA (4-3-1-2): Sportiello; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Saponara; Chiesa, Simeone. All. Pioli



NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Insigne, Mertens.All. Sarri