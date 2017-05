la Fiorentina è stata abbastanza sfortunata alla vigilia della sfida contro il Palermo, o almeno nella scelta dell'hotel dove soggiornare.



Infatti dal 28 al 30 aprile si teneva nel capoluogo siciliano un raduno di Harley Davidson e il fulcro dell'evento era proprio nell'albergo della Viola. Di conseguenza la squadra di Sousa non sarebbe riuscita a chiudere occhio a causa del rumore causato dal rombo dei potenti motori, che hanno risuonato fino a notte inoltrata.



Molto spesso le squadre che giocano in trasferta devono far fronte a diversi imprevisti, compresi i tifosi avversari appostati al di fuori degli hotel, e il rumore (seppur fastidioso) non può comunque essere considerato una giustificazione per la Fiorentina, vista la brutta sconfitta maturata contro i rosanero (quasi retrocessi) per 2-0.