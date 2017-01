L’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale riporta che l’incontro tra l’agente di Nzola e il Parma non è andato a buon fine. L’attaccante classe 1996 ha deciso di restare alla Virtus Francavilla per il resto della stagione, e non se l’è sentita di lasciare il suo attuale club anche perché non c’erano le basi per un accordo con il Parma. Il suo futuro dal 1 luglio sarà a Firenze con la Fiorentin; è infatti confermato l’accordo totale tra i viola e la Virtus Francavilla.