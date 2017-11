Stefano Pioli ha chiesto rinforzi a centrocampo, la società proverà ad accontentarlo: proprio per questo, la Fiorentina sta monitorando la situazione relativa a Danilo Cataldi, il cui cartellino è di proprietà della Lazio, attualmente in prestito al Benevento. Il tecnico viola lo ha conosciuto durante il suo trascorso in biancoceleste. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, il giocatore potrebbe liberarsi dal club campano - con il benestare della Lazio - e approdare a Firenze con la stessa formula utilizzata nell’accordo formalizzato l’estate scorsa: prestito per una stagione e diritto di riscatto obbligatorio con prezzo prefissato di sei milioni di euro. A margine del discorso relativo a Cataldi, la Fiorentina vorrebbe girare Sebastian Cristoforo al Benevento.