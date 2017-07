Terza amichevole per la Fiorentina che quest'oggi affronterà al "Benatti" di Moena l'AC Trento, squadra di Serie D. Stefano Pioli potrebbe schierare Sportiello in porta, un pacchetto difensivo composto da Tomovic, Astori, Vitor Hugo e Maxi Olivera, a centrocampo Badelj e probabilmente tenere fuori Vecino, favorito alla vigilia su Cristoforo e Sanchez ma invischiato nelle trattative di mercato. Trequarti con la linea verde: Rebic, Meli - possibile terza da titolare per il classe 2000 - e Hagi, dietro all'unica punta Babacar. Fuori dai titolari Chiesa, arrivato da due giorni in ritiro e stamani alle prese con un allenamento personalizzato, e anche Zekhnini, sbarcato ieri sera a Moena: potrebbero subentrare, soprattutto il neo arrivo, già in forma per aver disputato l'Europa League con l'Odd. Sarà utilizzata la VAR in aiuto agli arbitri.