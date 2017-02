Gonzalo Rodriguez, difensore della Fiorentina, ha parlato prima della sfida di Europa League che i viola giocheranno contro il Borussia Moenchengladbach: ''Stiamo pensando alla coppa, non più all'Udinese. Sappiamo che in Europa, le partite più difficili sono quelle in trasferta. La cosa più importante sarà segnare in Germania, nel loro stadio. Reazione dopo Roma? Ci siamo rimasti male. Non abbiamo fatto una bella partita, sappiamo che non eravamo noi e lo abbiamo dimostrato contro un rivale tosto come l'Udinese. Critiche? A nessuno piacciono. Non possiamo pensare solo alla sconfitta con la Roma, abbiamo anche battuto la Juve. Dobbiamo migliorare, in Europa League vogliamo fare bene per noi e per la gente. Rinnovo? Ne parlerò con la società, ora voglio far bene con la Fiorentina. Europa League? E' una coppa importante, che tutti vogliono vincere. Ma vogliamo andare piano, pensando prima al Borussia Moenchengladbach''.