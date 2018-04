La domanda sorge spontanea. Per il rendimento di Diego Falcinelli, avulso dal gioco e in difficoltà quando si perseguono certi obiettivi, e per le potenzialità di Gabriele Gori, classe '99 che ha assaporato la panchina nelle ultime due uscite e che, in Primavera, ha totalizzato venti reti in ventinove presenze, tra campionato e 'Viareggio Cup'.



FUTURO - Non solo l'ormai ridondante esempio di Patrik Cutrone, bensì anche il semplice Musa Barrow fa comprendere che pescare nel vivaio, anche un ruolo importante e determinante come quello della punta centrale, non deve essere un'utopia. Falcinelli ha fin qui deluso e, come alternativa a Giovanni Simeone, la Fiorentina deve puntare su Gori, senza ombra di dubbio. Perché ancora non è accaduto ciò?