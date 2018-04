Da Manuel Locatelli a Paolo Faragò, fino ai due giocatori della SPAL Alberto Grassi e Manuel Lazzari. La Fiorentina, come riportato da Il Corriere dello Sport, fa la lista della spesa per l'estate. Il centrocampo dovrà subire alcuni interventi, complici le riserve non all'altezza - probabile, in tal senso, la partenza di Sebastian Cristoforo - e la necessità di rinforzare il reparto.