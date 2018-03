Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport dopo il 2-0 al Crotone: "C'è un grande spirito di gruppo e la volontà di dare il massimo ogni partita. E una buona qualità: ho a disposizione buoni giocatori. Simeone? Inevitabile che un centravanti senta il bisogno di fare gol e se questo non c'è arrivi un po' di sconforto. Ma è stato bravo nel continuare a lavorare ed impegnarsi. Era una partita difficile, ma abbiamo tenuto bene il campo e vinto meritatamente. Europa League? Ci sono squadre più attrezzate di noi, anche se daremo il massimo. La prossima partita sarà difficilissima: l'Udinese sta passando un momento delicato e lì si tirano fuori energie che non si pensava esserci".



DA CHIESA ALLA NAZIONALE - "Chiesa? È un grandissimo giovane, sta crescendo tanto. L'anno scorso ha mosso i primi passi e in questo si sta completando. Ha capacità tecnica, fisica, ma soprattutto una voglia continua di migliorarsi. Avrà un grande futuro e potrà tornare utile anche per la Nazionale. Io ct? No, ci sono altri allenatori più quotati che hanno intenzione di farlo. Io ho ancora tanta voglia di allenare ogni giorno e sono concentrato sulla Fiorentina. Ricordo che quando Conte ci aveva chiesto uno stage non ebbi nessun problema, all'epoca ero alla Lazio. Gli stage sono mancati perché non si sono trovate le date giuste. Chi allena i club è un allenatore, chi la Nazionale è un commissario tecnico che lo fa una volta sola al mese. L'Italia ha tantissimi bravi allenatori e Ranieri o Ancelotti possono essere i nomi giusti per la Nazionale".