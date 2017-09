L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Bologna: "Squadra che vince non si cambia? Ci siamo allenati bene, possiamo migliorare. Pericolo maggiore? Sono quelli abituali, affrontare l'avversario. Il Verona è passato, ha lasciato indicazioni positive ma è alle spalle. Il Bologna ha fatto un'ottima partita domenica scorsa. Ha dei giocatori offensivi forti, come Verdi e Di Francesco. Aneddoto di Bologna? Mi ha aiutato a cominciare questa carriera da allenatore, è stata una palestra importante. Conta il nostro presente, quello della Fiorentina. Dare continuità ai risultati sarebbe molto importante, possiamo farlo mettendo in campo le nostre potenzialità e il giusto approccio, con la voglia necessaria per stare in partita per novanta minuti, affinché si possano sfruttare gli errori altrui. Onestamente è sempre difficile prevedere le strategie degli avversari. Gruppo stabile? Io ho visto grande maturità, né depressione né troppa euforia. Saponara? Ha fatto la miglior settimana, ne ha fatte due in gruppo. Domani sarà con la Primavera, spero che la settimana prossima possa essere a disposizione della squadra. Euforia e leggerezza? Ascolto sempre con molta attenzione le dichiarazioni dei miei giocatori, sono d'accordo con Simeone, se si sente meglio a segnare con continuità ben venga. Abbiamo qualche opzione offensiva in più. In cosa siamo migliorati? Negli ultimi venti metri, dobbiamo capire attraverso le prestazioni e lo avevamo dimostrato nelle prime due giornate, i risultati passano da quella zona. Pezzella? Parlo molto con i miei giocatori, singolarmente. Abbiamo visto in lui delle caratteristiche che, secondo noi, mancavano".