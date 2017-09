Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro l'Atalanta: "Con la Juventus abbiamo fatto una buona prestazione, qualche errore tecnico non ci ha permesso di essere così pericolosi come avevamo preparata. Non siamo usciti dalla partita con delusione ma con fiducia. Dobbiamo avere la convinzione che possiamo ottenere risultati positivi. Hanno recuperato tutti, quindi a meno di problemi cambierò il meno possibile". Sui nerazzurri: "Grande sorpresa del campionato scorso, per noi sarà una partita difficile perché giocano bene e si stanno confermando per solidità e compattezza e i numeri parlano in questa direzione. Fanno calcio particolare in fase di non possesso e dovremo muoverci bene perché se diamo punti di riferimento a un avversario solido è tutto più difficile".



Su Simeone e la manovra offensiva: "Sono soddisfatto di Simeone, molto. Prima della partita con la Juve eravamo una delle squadre che tirano più in porta, quindi non direi che è isolato e mi pare anche che spesso sia lui stesso a imbastire una manovra d’attacco. Siamo alla ricerca di meccanismi migliori, questo ovvio. Saponara? Agisce da trequartista e noi giochiamo molto con lui".



Su Chiesa e Gil Dias: "Chiesa sta bene non ha problemi, ha avuto un piccolo affaticamento nel primo tempo. Non dimentichiamoci con chi abbiamo giocato e penso che aver tenuto testa per 95’ alla Juve sia un risultato importante. Gil Dias? Sta bene. Alla prima è partito titolare, poi ho fatto altre scelte. Se diventerà incisivo sotto porta sarà davvero importante per noi".