L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha presentato la sfida di domani contro la Roma, partendo dai giocatori in dubbio: "Stiamo provando a recupere Thereau, sono sempre ottimista ma solo domattina decideremo. Anche per Saponara vedremo". Sull'importanza della sfida di domani e il suo passato da laziale: "Quando giochiamo con il ritmo alto possiamo mettere in difficoltà tutte le altre, inoltre il pubblico ci dà una carica in più anche se affrontiamo un avversario fortissimo. Ma nessuno è imbattibile e molto dipende da noi. Con la Roma un derby: "No, non mi sono mai guardato indietro. Sono orgoglioso di essere alla Fiorentina e per noi è una partita importante. Ho visto una squadra vogliosa di essere dentro e di riscattarsi da Crotone".



Pioli ha poi confermato di essere stato vicino alla Roma in passato: "Sì ma non è importante se non quando si concretizzano certe situazioni. Ma è bello essere l'allenatore della Fiorentina".