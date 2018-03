L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l'Udinese: "È una partita importante, noi vogliamo fare bene e la squadra si è preparata bene. L’Udinese è un avversario di buon valore, con un potenziale in parte espresso, che arriverà aggressivo dopo tre sconfitte consecutive. Se andrò a votare? Non abbiamo affrontato l’argomento nello spogliatoio, spero di rientrare in tempo a Parma (dove ha la residenza, ndr), mi dispiacerebbe non poter votare. Tanti gol dai subentrati? Può darsi che sbagli formazione (ride, ndr). L’atteggiamento di chi entra deve essere indirizzato al bene della squadra e finora ho avuto risposte positiva. Anche domani sarà importante, perché si affrontano due squadre simili. Cosa chiedo a me stesso da questo finale di stagione? Di ottenere il massimo e di continuare a giocare da Fiorentina. Abbiamo le nostre carte e vogliamo giocarle. Simeone? Lo vedo molto motivato e con la giusta serenità. Solo continuando a giocare con e per la squadra arriverà l’occasione giusta. Poco concreti? Se riuscissimo a vincere le ultime dodici partite per 1-0 come accaduto domenica scorsa non mi dispiacerebbe… Sicuramente riuscire a realizzare di più è un obiettivo e mi renderebbe più felice".



Su Chiesa, tra campo e mercato: "Chiesa in doppia cifra? Nel suo sviluppo ci dovrà essere anche quello, ha potenzialità importanti sotto porta, in velocità. Uno dei nostri e dei suoi obiettivi è garantirgli qualche gol in più. Penso ad una Fiorentina del futuro con Chiesa".