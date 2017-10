L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l’Udinese: "Sosta? Gestita per valutare questo inizio di campionato, abbiamo avuto l’infortunio di Gil Dias con la Nazionale che ce lo toglierà per un po’ di tempo, oltre a quello di Saponara. Gli altri stanno bene, sono tutti disponibili.Fiorentina Women’s? Risultato importante, tanti complimenti. Spero possa continuare così. Udinese? Ha giocatori importanti, è una squadra fisica. Sarà vogliosa, sarà determinante chiudere gli spazi e colpire proprio negli spazi, hanno giocatori veloci e di corsa. Ci vorrà attenzione, dovremo fare una partita precisa. Chievo? Abbiamo fatto un passo indietro, mi aspetto dei passi ulteriori: le nostre potenzialità sono diverse da quelle mostrate con i clivensi. Saponara? Non ce lo aspettavamo, aveva preso la strada giusta. Era in crescita, bene in allenamento. Non è un momento fortunato, è un infortunio diverso da quello precedente. Non credo che lo porterà via per troppo tempo, a sentire lo staff medico. Mi auguro di averlo presto a disposizione. Ha bisogno di fiducia. Durante la sosta non si era allenato con noi. Approccio? Quello di valutare la prestazione e uscire dalle riunioni con la consapevoleza di aver capito cosa non è andato. La squadra è consapevole, però poi conta il campo. Cosa mi aspetto lo sanno, dobbiamo mettere in campo il lavoro e le qualità che abbiamo. Serve continuità, gli approcci alla gara sono giusti ma non è sufficiente sviluppare solo quindici minuti. In Italia vincere le partire significa soffrire e sudare. Sottile il limite tra vincere e perdere una gara. Prossimo ciclo di partite? Per abitudine, credo che la prima verifica vada fatta al termine del girone d’andata. Non concepisco le partite facili ‘sulla carta’, dobbiamo far sempre uno sforzo importante per ottenere un risultato prestigioso. Veniamo da una sconfitta dove le nostre mancanze sono state superiori alle qualità degli avversari. Vogliamo dimostrare che è stato un incidente di percorso. Le due società, Udinese e Fiorentina? Mia esperienza limitata a questi quattro mesi, la società ha deciso di investire aprendo un altro ciclo. Squadra ben miscelata, sarà il campo a determinare la bontà del nostro lavoro e delle nostre scelte. L’Udinese ha sempre fatto questo tipo di programmazione. Il calcio è fatto di cicli, bisogna essere bravi a capire quando bisogna interrompere un percorso. Sono convinto che ci toglieremo soddisfazioni con questo nuovo ciclo. Tempo per amalgamarsi? Tutte le squadre hanno bisogno di tempo per conoscersi. Ci vuole tempo anche per la continuità, stiamo cercando di accelerare questi tempi. Modulo? Ringrazio tutti, ho ricevuto consigli (ride, ndr). Stiamo valutando il tutto, non è stato il sistema di gioco che ci ha fatto perdere contro il Chievo. Insisteremo su questa squadra alternando le situazioni in base alle valutazioni e le condizioni. Diego Della Valle? Incontrato stamani, abbiamo parlato del momento e del percorso. Fatto il punto della situazione. La visita è stata importante, la proprietà è attenta, vuol dare il supporto necessario per crescere. Non è stata solo la visita di stamani a farmi credere questo, la sento tutte le settimane. Orario di domani? All’inizio non mi piaceva, ora sì. Ci alziamo la mattina e siamo pronti".