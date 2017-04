La Lazio avrebbe rifiutato di trattare con la Fiorentina Milan Badelj. Il contratto del giocatore in forza alla squadra di Paulo Sousa, scade nel 2018, e lascerà Firenze quest'estate. Il problema è in quale club, e i Viola premono per trovare un compratore, per non rischiare di perderlo a zero l'anno prossimo.



Secondo quanto riportato dall'edizione di Roma de La Repubblica, il centrocampista sarebbe stato proposto dalla Fiorentina alla Lazio ma i biancocelesti starebbero seguendo Davy Klaassen, capitano dell'Ajax.