Come sottolinea La Nazione, da oggi Gonzalo Rodriguez, difensore e capitano della Fiorentina, sarà libero di sottoscrivere un contratto con qualsiasi altra società per quanto riguarda la prossima stagione. Ora che è in regime di svincolo, e l'accordo con i viola sembra piuttosto faticoso, l'Inter ci fa più di un pensiero, anche se non è da escludersi un possibile ritorno in Argentina, dove l'esperto difensore ha sempre dichiarato di voler giocare nel San Lorenzo.