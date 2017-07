Il giocatore dell'Odd Ballklubb Rafik Zekhnini ha parlato alla vigilia della gara contro il Vaduz dell'interesse della Fiorentina nei suoi confronti a Varden.no: " So che mi vogliono, ma io sono concentrato sulla partita contro il Vaduz. Non sono distratto da queste voci. Io non conosco la situazione perché non ho parlato col mio procuratore oggi. Detto questo, io sono concentrato al 100% sulla partita. Spero che la gente sarà d'accordo con la mia decisione, sia che rimanga un'altra stagione qui sia che decida di andare via. Non ho mai nascosto che voglio andare a giocare all'estero, ma qui sto bene. Il calcio italiano? E' bello. Lo seguo da sempre, è un grande campionato